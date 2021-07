Bonus affitti, nuovo contributo a fondo perduto: a chi spetta e come richiederlo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Bonus affitti, nuovo contributo a fondo perduto. Si tratta di una forma di sostegno destinata ai proprietari che riducono il canone d’affitto. Da oggi, mercoledì 6 luglio 2021, è online il modello sul sito dell’Agenzia delle Entrate. E’ stato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a firmare il provvedimento che approva il modello, con le relative istruzioni, da presentare online per ottenere l’accredito del Bonus a fondo perduto. Bonus affitti, nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021). Si tratta di una forma di sostegno destinata ai proprietari che riducono il canone d’affitto. Da oggi, mercoledì 6 luglio 2021, è online il modello sul sito dell’Agenzia delle Entrate. E’ stato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a firmare il provvedimento che approva il modello, con le relative istruzioni, da presentare online per ottenere l’accredito del...

