Bonucci scambiato per un tifoso infiltrato in campo, la stewart prova a portarlo via dopo Italia-Spagna – Il video (Di mercoledì 7 luglio 2021) Quando Jorginho ha infilato il rigore decisivo alle spalle di Unain Simon, Leonardo Bonucci avrebbe voluto abbracciare uno a uno i 15mila tifosi azzurri di Wembley. Il centrale juventino è andato di corsa vicino le tribune assiepate di Italiani in delirio dopo una vittoria tanto sofferta contro la Spagna, finché non è scattato un equivoco. Arrivato a pochi metri dai tifosi in festa, Bonucci è stato bloccato da una stewart dello stadio che lo ha scambiato per un tifoso infiltrato in campo. Non è bastato per il malcapitato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Quando Jorginho ha infilato il rigore decisivo alle spalle di Unain Simon, Leonardoavrebbe voluto abbracciare uno a uno i 15mila tifosi azzurri di Wembley. Il centrale juventino è andato di corsa vicino le tribune assiepate dini in deliriouna vittoria tanto sofferta contro la, finché non è scattato un equivoco. Arrivato a pochi metri dai tifosi in festa,è stato bloccato da unadello stadio che lo haper unin. Non è bastato per il malcapitato ...

