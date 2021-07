Bonucci scambiato per un tifoso dalla steward mentre festeggia sotto la curva (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’entusiasmo per la finale guadagnata è alle stelle. Così Bonucci alla fine della partita con la Spagna che l’Italia ha vinto ai rigori, corre sotto la curva ad “abbracciare” idealmente i tifosi accorsi allo stadio di Wembley per incoraggiare gli Azzurri. Tutto bene, fin qui. Se non fosse che la steward, mentre il giocatore stava tornando verso la panchina, lo bracca e lo invita a tornare al suo posto fra gli spalti. Lo aveva scambiato per un tifoso. Un siparietto che sta molto divertendo gli spettatori e i tifosi della Nazionale che lo stanno condividendo sui ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’entusiasmo per la finale guadagnata è alle stelle. Cosìalla fine della partita con la Spagna che l’Italia ha vinto ai rigori, correlaad “abbracciare” idealmente i tifosi accorsi allo stadio di Wembley per incoraggiare gli Azzurri. Tutto bene, fin qui. Se non fosse che lail giocatore stava tornando verso la panchina, lo bracca e lo invita a tornare al suo posto fra gli spalti. Lo avevaper un. Un siparietto che sta molto divertendo gli spettatori e i tifosi della Nazionale che lo stanno condividendo sui ...

