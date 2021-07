Bonucci scambiato per un invasore al termine di Italia-Spagna: la stewart prova ad allontanarlo | VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) Europei, Bonucci scambiato per un tifoso: la stewart prova ad allontanarlo Divertente siparietto al termine del match Italia-Spagna, valevole per la semifinale degli Europei, con il difensore azzurro Leonardo Bonucci che, scambiato per un tifoso, è stato bloccato da una stewart che voleva allontanarlo dal campo. Dopo il rigore decisivo di Jorginho, che ha permesso alla Nazionale Italiana di battere la Spagna e qualificarsi per la finale degli Europei, che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Europei,per un tifoso: laadDivertente siparietto aldel match, valevole per la semifinale degli Europei, con il difensore azzurro Leonardoche,per un tifoso, è stato bloccato da unache volevadal campo. Dopo il rigore decisivo di Jorginho, che ha permesso alla Nazionalena di battere lae qualificarsi per la finale degli Europei, che ...

