Bonucci scambiato per invasore di campo | il video

"Lei non sa chi sono io". Leonardo Bonucci scambiato per un invasore di campo dopo la vittoria dell'Italia contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020. Le immagini diffuse su Twitter dalla tv svizzera -con un messaggio diventato virale- fotografano un momento surreale nella serata di Wembley. Bonucci, dopo il trionfo, va verso gli spalti per gioire con i tifosi italiani. Alcuni indossano la maglia azzurra e il difensore della Juve quasi si confonde con i supporter. Quando Bonucci si allontana per tornare verso il centro del campo, una solerte steward lo ferma e lo ...

