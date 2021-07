Bonucci “cacciato” dalla festa: la gaffe della steward (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Durante i festeggiamenti della vittoria in semifinale dell’Italia sulla Spagna, Leonardo Bonucci è stato protagonista di una gaffe della steward che lo voleva cacciare. Leonardo Bonucci (Getty Images)Un’altra grande prestazione degli azzurri. Ieri sera, allo stadio Wembley di Londra, la Nazionale Italiana ha lottato e conquistato la finale ad Euro 2020. Una partita infinita, a tratti snervante, terminata ai rigori con il gol decisivo di Jorginho, dopo che Donnarumma aveva parato il tiro dal dischetto di Alvaro Morata. I 120 minuti di gioco erano terminati in pareggio, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Durante i festeggiamentivittoria in semifinale dell’Italia sulla Spagna, Leonardoè stato protagonista di unache lo voleva cacciare. Leonardo(Getty Images)Un’altra grande prestazione degli azzurri. Ieri sera, allo stadio Wembley di Londra, la Nazionale Italiana ha lottato e conquistato la finale ad Euro 2020. Una partita infinita, a tratti snervante, terminata ai rigori con il gol decisivo di Jorginho, dopo che Donnarumma aveva parato il tiro dal dischetto di Alvaro Morata. I 120 minuti di gioco erano terminati in pareggio, ...

selishardliquor : RT @marydrama_: Vi prego la faccia di Bonucci che stava per essere cacciato fuori dopo aver giocato per 120 minuti + i rigori mi sento male… - selishardliquor : RT @Martyriccel92: Bonucci scambiato per tifoso dalla Stewart e quasi cacciato dallo stadio. Barella che va ad esultare in ciabatte. Verr… - smimi55504746 : RT @marydrama_: Vi prego la faccia di Bonucci che stava per essere cacciato fuori dopo aver giocato per 120 minuti + i rigori mi sento male… - 998_dany : RT @marydrama_: Vi prego la faccia di Bonucci che stava per essere cacciato fuori dopo aver giocato per 120 minuti + i rigori mi sento male… - stfu_youidiot : RT @Martyriccel92: Bonucci scambiato per tifoso dalla Stewart e quasi cacciato dallo stadio. Barella che va ad esultare in ciabatte. Verr… -

Bonucci “cacciato” dalla festa: la gaffe della steward (VIDEO) CheNews.it Bonucci “cacciato” dalla festa: la gaffe della steward (VIDEO) Durante i festeggiamenti della vittoria in semifinale dell'Italia sulla Spagna, Leonardo Bonucci è stato cacciato da una steward.

