Bomba day ad Avellino, pronto il piano di evacuazione: le strade interessate (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E' in programma per il prossimo 25 luglio il Bomba day ad Avellino. Per consentire l'esecuzione delle operazioni di rimozione, la popolazione residente nel raggio di 258 metri dal luogo dell'attuale collocazione della Bomba dovrà allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni. CLICCA QUI PER LE INFO Dal punto di rinvenimento, l'ordigno verrà fatto brillare, previo trasporto in una cava di Atripalda, dal 21° Regimento Genio Guastatori di Caserta. Per la sicurezza dei cittadini, il Sindaco ha emesso un provvedimento che ordina, nella giornata di Domenica maggio 2021, lo ...

