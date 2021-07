Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti di mercoledì 7 luglio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Reso noto ilrelativo all’emergenza coronavirus e aggiornato a. Altra giornata di raccolta dei dati più rilevanti per tenere d’occhio l’andamento della curva. Nella giornata di, in particolare, si registrano 100 nuovi, 0, 17.693 tamponi molecolari, 42, 44 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 150 (-8) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #7luglio #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #7luglio #Coronavirus #COVID19 - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni: 7 luglio: I dati da Lombardia e Veneto, Lazio e… - RedazioneLaNews : #Milano Bollettino covid di oggi: sei decessi e un paziente in più in intensiva - VELOSPORT1960 : I dati della regione -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

Intanto, i dati deldel ministero della Salute fanno ancora ben sperare. Con la variante ... In, invece, nei prossimi giorni partirà un'operazione di convincimento sugli over 60 non ...... come dimostrato dall'aggiornamento del livello idrometrico (vediallegato) , è vero ... Spessa Po () è passata da - 1,69m sullo zero idrometrico fino a risalire a - 2, 12m ( - 0,43m),...Reso noto il bollettino relativo all’emergenza coronavirus e aggiornato a mercoledì 7 luglio. Altra giornata di raccolta dei dati più rilevanti per tenere d’occhio l’andamento della curva. Nella ...Una perturbazione di origine atlantica, nel suo movimento verso est, sta raggiungendo le regioni settentrionali dell’Italia, determinando l’innesco di ...