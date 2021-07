Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti di mercoledì 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ stato pubblicato il Bollettino sull’emergenza coronavirus nella Regione Campania aggiornato a oggi, mercoledì 7 luglio. Prosegue la raccolta dati per valutare l’impatto della pandemia in uno dei territori più colpiti dall’inizio dell’emergenza. Di seguito, ecco i numeri aggiornati a oggi su contagi, guariti e morti. Nel dettaglio, nella giornata di oggi, si registrano 208 nuovi contagi, 2 morti, 8.399 tamponi molecolari, 17 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 218 (+7) ricoverati negli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ stato pubblicato ilsull’emergenza coronavirus nella Regioneaggiornato a. Prosegue la raccolta dati per valutare l’impatto della pandemia in uno dei territori più colpiti dall’inizio dell’emergenza. Di seguito, ecco i numeri aggiornati asu. Nel dettaglio, nella giornata di, si registrano 208 nuovi, 2, 8.399 tamponi molecolari, 17 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 218 (+7) ricoverati negli ...

Advertising

CocoSafor : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, tornano ad aumentare i positivi in Campania: raddoppiano i contagi - aranciaverde : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, tornano ad aumentare i positivi in Campania: raddoppiano i contagi - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #7luglio #Coronavirus #COVID19 - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, tornano ad aumentare i positivi in Campania: raddoppiano i contagi - salernotoday : Covid-19: 208 nuovi contagi, altri due decessi in Campania -