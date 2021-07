«Black Widow»: il ritorno di Scarlett Johansson, tra sorellanza e azione (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’abbiamo conosciuta nel 2011 nel secondo capitolo di Iron Man senza sapere nulla della sua vita precedente, convinti solo che fosse una macchina addestrata per uccidere. Oggi, dopo battaglie mirabolanti e milioni di dollari spesi e incassati, Natasha Romanoff, cognome che rimanda sfacciatamente alla dinastia zarina, torna per raccontarci qualcosa in più degli eventi che l’hanno portata a combattere al fianco degli Avengers e del perché sia diventata tra le spie più pericolose della sua generazione: il film è Black Widow, è il primo della cosiddetta Fase 4 della Marvel e arriva il 7 luglio contemporaneamente al cinema e a pagamento con accesso Vip sulla piattaforma Disney+ dopo il rinvio dettato dalla pandemia, con la speranza che il pubblico torni in sala per risollevare le sorti di un botteghino che, specie in America, ha bisogno di riprendere a respirare. Per farlo, Burbank punta su una superstar come Scarlett Johannson, l’attrice più pagata di Hollywood nonché produttrice esecutiva del film, e su un’impostazione narrativa che, più che una storia di supereroi, sembra strizzare l’occhio al filone dello spionaggio. https://www.youtube.com/watch?v=sT2mSZCIpK4 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’abbiamo conosciuta nel 2011 nel secondo capitolo di Iron Man senza sapere nulla della sua vita precedente, convinti solo che fosse una macchina addestrata per uccidere. Oggi, dopo battaglie mirabolanti e milioni di dollari spesi e incassati, Natasha Romanoff, cognome che rimanda sfacciatamente alla dinastia zarina, torna per raccontarci qualcosa in più degli eventi che l’hanno portata a combattere al fianco degli Avengers e del perché sia diventata tra le spie più pericolose della sua generazione: il film è Black Widow, è il primo della cosiddetta Fase 4 della Marvel e arriva il 7 luglio contemporaneamente al cinema e a pagamento con accesso Vip sulla piattaforma Disney+ dopo il rinvio dettato dalla pandemia, con la speranza che il pubblico torni in sala per risollevare le sorti di un botteghino che, specie in America, ha bisogno di riprendere a respirare. Per farlo, Burbank punta su una superstar come Scarlett Johannson, l’attrice più pagata di Hollywood nonché produttrice esecutiva del film, e su un’impostazione narrativa che, più che una storia di supereroi, sembra strizzare l’occhio al filone dello spionaggio. https://www.youtube.com/watch?v=sT2mSZCIpK4

