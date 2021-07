Besseghini: “Sul trend delle bollette presto per previsioni” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “In questo momento c’è un trend di segnale sul costo della materia prima gas e di instabilità del costo della CO2, ma è anche vero che le sollecitazioni che ci sono sui mercati sono estremamente variabili”. Così Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, alla presentazione del piano Terna, rispondendo a una domanda sul trend del costo della bollette di luce e gas. tan/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) “In questo momento c’è undi segnale sul costo della materia prima gas e di instabilità del costo della CO2, ma è anche vero che le sollecitazioni che ci sono sui mercati sono estremamente variabili”. Così Stefano, presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, alla presentazione del piano Terna, rispondendo a una domanda suldel costo delladi luce e gas. tan/sat/gtr su Il Corriere della Città.

