Berrettini nella storia, primo italiano in semifinale a Wimbledon 61 anni dopo Pietrangeli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il secondo set perso nel torneo non basta a fermare Matteo Berrettini, che vince ancora sui verdi inglesi, battendo questa volta il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale di Wimbledon. Il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il secondo set perso nel torneo non basta a fermare Matteo, che vince ancora sui verdi inglesi, battendo questa volta il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale di. Il...

Advertising

InteBNLdItalia : ???? #Berrettini nella STORIA: 61 anni dopo Pietrangeli, un italiano in SF a #Wimbledon! #tennis - sportmediaset : ++ULTIM'ORA++ #Berrettini nella storia???? L'italiano raggiunge le semifinali di Wimbledon. É il secondo italiano di… - sportface2016 : +++Matteo #Berrettini nella storia, è in semifinale a #Wimbledon: secondo italiano di sempre a riuscirci, affronterà Hurkacz+++ - cmdotcom : #Berrettini nella storia! Batte Auger-Aliassime e vola in semifinale a #Wimbledon - Lukyluke311 : RT @Gazzetta_it: #Wimbledon, #MatteoBerrettini nella storia: batte Aliassime e va in semifinale con Hurkacz -