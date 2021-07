Bentley lancia la nuova Flying Spur Hybrid | la sua seconda Plug-inHDblog it

(Di mercoledì 7 luglio 2021)è il secondo modello-in del costruttore inglese; dispone di un powertrain da 544 CV e di oltre 40 km in elettrico.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Bentley lancia la nuova Flying Spur Hybrid, la sua seconda Plug-in

...in occasione dell'acquisto della miticaEpsilon del 1912. Un altro noto collezionista di auto, soprattutto americane, Nicola Bulgari, ha decretato la vittoria di una inglesissimadel '...Omsl'allarme, 'nei Paesi poveri i vaccini stanno finendo' 22 Giugno 2021 Hong Kong. Due ... ma in garage avevano Jaguar, Ferrari,, Lamborghini, Rolls - Royce..... Altre News S P ...ROMA – Bentley lancia l'auto di lusso più ecologica della propria gamma, la Flying Spur Hybrid, una ricaricabile da 544 cavalli di potenza e 750 Nm di coppia capace di percorrere ...Bentley punta a diventare un marchio solo elettrico dal 2030. Per arrivare a questo obiettivo, il costruttore inglese ha previsto delle tappe intermedie. Entro il 2023, per esempio, ogni modello potrà ...