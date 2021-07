Belotti è il centravanti che l’Atalanta vorrebbe acquistare (se dovesse partire Duvan Zapata) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il binomio Belotti-Atalanta è un’ipotesi abbastanza concreta nonostante sia soltanto una voce di mercato. L’attaccante granata è nel mirino dei nerazzurri, ma nonostante in questo momento non si arrivata nessuna offerta da parte della società bergamasca, è lui il primo nome in cima alla lista. Le motivazioni sono molto semplici: grande combattente, dinamico nel gioco L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, 3^ giornata Serie A l’Atalanta perde contro la Sampdoria, ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il binomio-Atalanta è un’ipotesi abbastanza concreta nonostante sia soltanto una voce di mercato. L’attaccante granata è nel mirino dei nerazzurri, ma nonostante in questo momento non si arrivata nessuna offerta da parte della società bergamasca, è lui il primo nome in cima alla lista. Le motivazioni sono molto semplici: grande combattente, dinamico nel gioco L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, 3^ giornata Serie Aperde contro la Sampdoria, ...

Corriere : Non solo Immobile e Belotti, il centravanti è un ruolo in crisi: colpa di Guardiola - dinny_costa : @GennaroIanelli Magari…per quello visto fino ad ora però, penso sia più che normale non esser soddisfatti del centr… - Danyboy1991 : RT @FabRavezzani: Diciamo serenamente che Mancini ha sbagliato i cambi, ma resta l’artefice di questo mezzo miracolo. Peccato per la pochez… - IlioIliop : Voglio essere ripetitivo:Grande Italia che và in finale giocando tutte le partite in 10 perché non ha un centravant… - cactus0513 : @FabRavezzani Berardi non è un centravanti, eppure ha creato moltissime occasioni più di Immobile e Belotti messi i… -