Belen Rodriguez incinta | la nuova foto e tutti emozionati | “Ci siamo!”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ormaiè arrivata alla fine della gravidanza. Manca davvero poco e poi conoscerà la sua bimba. Si tratta della seconda figlia: è già mamma di Santiago, bambino avuto dalla relazione con Stefano De Martino. Ha ammesso di aver scelto di vivere questa seconda gravidanza in modo più privato evitando di mostrarsi troppo sui social come invece aveva fatto per l’arrivo di Santiago. Su Instagram i follower le hanno chiesto se era emozionata e lei ha risposto: “Uhhhh tantissimo, ma tantissimissimo”. Ovviamente non sono mancati i complimenti, perché, a parte il pancione, si è mostrata in una forma ...

Advertising

Pizzapastaeamor : Noi di Belen abbiamo Rodriguez, basta e avanza. Aggiungiamo pasta, pizza, e Federico Chiesa e si volaaa #Italy… - xxanterebic : @martaperezzp @Kappah20 che ce frega abbiamo Belen Rodriguez, una vale l’altra cotrara - itsmwengo : Ma veramente noi abbiamo Maria Belen Rodriguez che vi piscia in testa - lapiazzaweb : #BelénRodriguez sceglie ancora #Albarella per le vacanze con la famiglia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Il Messaggero

annuncia 'Cose belle' ed i fans si trovano d'accordo. L'abito bianco poi, fa sognare il web.sa sempre come far parlare di sé, la showgirl argentina infatti continua ad ...Spread the love Ieri sera è andata in onda la semifinale che ha visto contrapporsi Italia e Spagna. Tra i tanti tifosi anche la bellaha voluto mostrare il suo sostegno agli Azzurri. La showgirl non si è persa nessun momento della partita ed è arrivata fino ai calci di rigore.Rodrguez ieri sera ha voluto ...Manca pochissimo al lieto evento di Belen Rodriguez ed intanto la showgirl argentina ha mostrato qualcosa mai vista prima. I fan sono ...Ieri sera è andata in onda la semifinale che ha visto contrapporsi Italia e Spagna. Tra i tanti tifosi anche la bella Belen Rodriguez ha voluto mostrare il suo sostegno agli Azzurri. La showgirl non ...