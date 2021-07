Beautiful anticipazioni oggi 7 luglio: Flo sospettosa nei riguardi di Sally (Di mercoledì 7 luglio 2021) Continuano anche nella giornata di oggi 7 luglio le anticipazioni della soap opera di Beautiful: Wyatt convince Sally a curarsi, ma lei pone una condizione, Flo raggiunge la dottoressa Escobar per un colloquio, Nelle anticipazioni di Beautiful di oggi 7 luglio: Flo convince Wyatt a parlare con Sally per prendere in considerazione cure alternative, ma lei pone una condizione, intanto Flo raggiunge lo studio della dottoressa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Continuano anche nella giornata diledella soap opera di: Wyatt convincea curarsi, ma lei pone una condizione, Flo raggiunge la dottoressa Escobar per un colloquio, Nelledidi: Flo convince Wyatt a parlare conper prendere in considerazione cure alternative, ma lei pone una condizione, intanto Flo raggiunge lo studio della dottoressa Articolo completo: dal blog SoloDonna

