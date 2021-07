Beautiful anticipazioni: Brooke cerca Ridge disperatamente, lo troverà? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 8 luglio 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Come avrete visto negli ultimi episodi, Sally ha deciso di andare avanti con la sua sceneggiata fingendo di essere malata solo per riavere Wyatt. Ma non ha messo in conto che il ragazzo avrebbe potuto non impietosirsi, visto che ama un’altra donna. E ha commesso alcuni errori che sono stati notati da Flo. La figlia di Shauna ha sentito puzza di bruciato e ha iniziato ad avere dei sospetti in merito alle cose che Sally sta raccontando ormai da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 8 luglio 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Come avrete visto negli ultimi episodi, Sally ha deciso di andare avanti con la sua sceneggiata fingendo di essere malata solo per riavere Wyatt. Ma non ha messo in conto che il ragazzo avrebbe potuto non impietosirsi, visto che ama un’altra donna. E ha commesso alcuni errori che sono stati notati da Flo. La figlia di Shauna ha sentito puzza di bruciato e ha iniziato ad avere dei sospetti in merito alle cose che Sally sta raccontando ormai da ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2021 - zazoomblog : Beautiful anticipazioni al 17 luglio: Sally aggredisce Flo - #Beautiful #anticipazioni #luglio:… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni al 17 luglio: Sally aggredisce Flo - #Beautiful #anticipazioni #luglio: - zazoomblog : Anticipazioni Beautiful: Sally finalmente smascherata ma non si arrenderà - #Anticipazioni #Beautiful: #Sally - TwBeautiful : Shauna e Ridge amoreggiano a Las Vegas, Brooke continua a far guerra contro Quinn, Eric rimprovera Brooke, Flo iniz… -