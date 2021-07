Beach volley | World Tour 2021 Gstaad Sconfitta al debutto per Menegatti Orsi Toth

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Martae Viktoriaperdono la prima battaglia sulla sabbia die domani si giocheranno la permanenza nel torneo 4 stelle in Svizzera contro le francesi Placette/Richard, allenate dall’ex tecnico delle azzurre Lissandro. La coppia azzurra, unica in gara nel torneo che precede l’appuntamento olimpico, si è arresa per la seconda volta consecutiva dopo Ostrava alle canadesi Bansley/Wilkerson che si sono imposte al tie break al termine di un match tiratissimo. Nel primo set le canadesi, grazie al servizio, sono riuscite ad avere la meglio 21-18, nel secondo la reazione delle azzurre che hanno pareggiato ...

Torna l'All Star Game Firenze al Piazzale Michelangelo. Basket, beach volley e, la novità di quest'anno, il padel per una settimana di sport e tradizioni popolari.