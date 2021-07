Beach handball | l’Italia si prepara agli Europei | buoni segnali dal raduno in Portogallo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Terminata la stagione indoor, la pallamano si sposta in spiaggia per glidi, che vedranno gli azzurri in campo a Varna, in Bulgaria, dal 13 al 18 luglio. Fitta lazione, con le selezioni maschili e femminili che si stanno ben comportando in, raggiungendo risultati degni di nota nel torneo Arena 1000 di Nazarè. Il miglior cammino è risultato quello degli azzurri, che sono arrivati fino alla semifinale, mentre le ragazze si sono arrese ai quarti, in due competizioni di livello alto e molto stimolante in vista della rassegna continentale. La ...

Continua l'esperienza in rosa della KeyJey Ragusa. Stavolta anche nel beach handball. Lo scorso fine settimana, a Trapani, nel contesto di una prova regionale tenutasi in spiaggia, la formazione iblea Under 17, con innesti provenienti dalla Top Five di Acireale e dall'...