“Basta virologi in tv”, e la petizione in poche ore raccoglie migliaia di firme (Di mercoledì 7 luglio 2021) In rete sta spopolando, letteralmente, una petizione per dire “Basta ai virologi in tv”. La mole di firme raccolte la dice lunga su come gli italiani si siano stufati di Matteo Bassetti, Roberto Burioni, Ilaria Capua e compagnia cantante. Ognuno pronto a ritagliarsi il suo spazio di visibilità, di notorietà, di narcisismo, dicendo speso cose inesatte o in totale contraddizione tra loro. Questa cosa ha infatti portato sempre più i cittadini a non fidarsi della scienza, apparsa come non mai divisiva e priva di basi e dati su cui appoggiare le proprie tesi. Il caos vaccini, poi, ha fatto toccare l’apice della sfiducia e ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 luglio 2021) In rete sta spopolando, letteralmente, unaper dire “aiin tv”. La mole diraccolte la dice lunga su come gli italiani si siano stufati di Matteo Bassetti, Roberto Burioni, Ilaria Capua e compagnia cantante. Ognuno pronto a ritagliarsi il suo spazio di visibilità, di notorietà, di narcisismo, dicendo speso cose inesatte o in totale contraddizione tra loro. Questa cosa ha infatti portato sempre più i cittadini a non fidarsi della scienza, apparsa come non mai divisiva e priva di basi e dati su cui appoggiare le proprie tesi. Il caos vaccini, poi, ha fatto toccare l’apice della sfiducia e ...

