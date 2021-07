Basket, Venezia: Eugenio Dalmasson entra nello staff dirigenziale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuovo innesto per l’Umana Reyer Venezia: Eugenio Dalmasson entra a far parte dello staff dirigenziale. L’ex coach Veneziano arriva in orogranata dopo 11 stagioni da capo allenatore a Trieste, club con cui ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2017/2018, in cui è stato eletto allenatore dell’anno per la A2. Dalmasson è già stato alla guida della Reyer dal 1006 al 2009, conquistando nel giugno 2008 la promozione in Legadue con cui Venezia è tornata nel mondo del professionismo. Nella stagione 2009/10 è stato head coach della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuovo innesto per l’Umana Reyera far parte dello. L’ex coachno arriva in orogranata dopo 11 stagioni da capo allenatore a Trieste, club con cui ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2017/2018, in cui è stato eletto allenatore dell’anno per la A2.è già stato alla guida della Reyer dal 1006 al 2009, conquistando nel giugno 2008 la promozione in Legadue con cuiè tornata nel mondo del professionismo. Nella stagione 2009/10 è stato head coach della ...

