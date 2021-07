Basket: Valore marchi 15 club serie A supera 23 milioni di euro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il presidente della Lega Gandini: "Grande forza del movimento" ROMA - Il complessivo Valore dei marchi dei 15 club che hanno partecipato alla serie A 2020 - 21 sul mercato Italia raggiunge quota 23,3 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il presidente della Lega Gandini: "Grande forza del movimento" ROMA - Il complessivodeidei 15che hanno partecipato allaA 2020 - 21 sul mercato Italia raggiunge quota 23,3 ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Valore Basket: Valore marchi 15 club serie A supera 23 milioni di euro ... presidente Lba - Al contempo permette ai club di aggiungere valore al loro patrimonio nel momento ... Ora tocca al sistema basket presentare un prodotto sempre più uniforme e coerente con i suoi ...

Di Bianco e di Blu: ultimi 4 giorni di prelazione Il club si impegna a garantire una sistemazione adiacente e di pari valore. I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, invariati dalla stagione 2014 - 15, saranno validi per le 15 gare casalinghe di ...

Lega Basket: il valore dei marchi dei club supera i 23 milioni Calcio e Finanza Basket: Valore marchi 15 club serie A supera 23 milioni di euro Il valore è pari al 21% del fatturato complessivo ... del sistema cooperativo di Bologna), società con cui la Lega Basket Serie A ha raggiunto un accordo per permettere alle sue associate ...

Legabasket: il valore dei marchi dei club associati supera 23 milioni di euro l dato emerge da uno studio effettuato da StageUp e Fi.Bo con la metodologia dei “multipli di mercato”. Il valore è pari al 21% del fatturato del sistema Serie A.

