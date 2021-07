Basket | Simone Fontecchio si trasferisce a Vitoria Il Baskonia paga il buy-out all’Alba Berlino

Advertising

OA_Sport : Futuro nel campionato spagnolo per uno degli eroi di Belgrado - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Basket: Simone Fontecchio scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #Basket: #Simone - marialivia02 : RT @marcomarsilio: Essere abruzzesi è di nuovo fonte di orgoglio! Simone Fontecchio, di Pescara, e il teatino Gianpaolo Ricci volano a #Tok… - tvio2 : Pallacanestro Trapani, firma Simone Tomasini - PaolinoFabrizi1 : RT @marcomarsilio: Essere abruzzesi è di nuovo fonte di orgoglio! Simone Fontecchio, di Pescara, e il teatino Gianpaolo Ricci volano a #Tok… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Simone

OA Sport

...gli altri cinque toscani che hanno già staccato il biglietto per Tokyo gareggeranno neltre ... il pratese Daniele Cassani alla seconda, ed i debuttantiCiulli (nuoto), Ambra Sabatini (......di marcia) Antonella Palmisano (20 km di marcia) Valentina Trapletti (20 km di marcia) Giovanna Epis (Maratona)Marco Spissu Niccolò Mannion Stefano Tonut Danilo Gallinari Nicolò Melli...Simone Fontecchio è stato uno degli eroi di Belgrado domenica scorsa, ma è anche uno degli uomini mercato di questa estate. Il futuro dell'ex Bologna e Milano, però, sembra essersi deciso, visto che i ...Nuovo incarico per Simone Cini. Ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile del Poggibonsi basket e in più guiderà una delle formazioni baby giallorosse. Per il sodalizio valdelsano l’occ ...