Basket, Olimpiadi Tokyo 2020: la Nigeria riduce il roster a 16 giocatori, molti NBA presenti (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Nigeria sarà una delle avversarie dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri giocheranno contro gli africani nell’ultimo match della prima fase. Una squadra insidiosa, sicuramente molto fisica e che può dire la sua in un girone B davvero molto equilibrato e con la presenza anche di Australia e Germania. Da un gruppo di 49 giocatori, il commissario tecnico della Nigeria ha apportato un’importante scrematura, riducendo il roster a 16 elementi. molti i giocatori che militano attualmente in NBA, anche se nessuno di loro un ruolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lasarà una delle avversarie dell’Italia alledi. Gli azzurri giocheranno contro gli africani nell’ultimo match della prima fase. Una squadra insidiosa, sicuramente molto fisica e che può dire la sua in un girone B davvero molto equilibrato e con la presenza anche di Australia e Germania. Da un gruppo di 49, il commissario tecnico dellaha apportato un’importante scrematura,ndo ila 16 elementi.che militano attualmente in NBA, anche se nessuno di loro un ruolo ...

