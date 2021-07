Basket: le Final Four di Eurolega si terranno a Berlino nel 2022 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tornano a Berlino le Final Four di Eurolega nella stagione 2021-2022. Si disputerà ancora in terra tedesca, il 27 e il 29 maggio dell’anno venturo, la manifestazione che concluderà il percorso della massima competizione europea per club vinta neanche due mesi fa dall’Anadolu Efes. Già nel 2016, in occasione dell’evento che aveva premiato il CSKA Mosca contro il Fenerbahce nel quale allora militava Gigi Datome, l’evento si era tenuto nella capitale tedesca e alla Mercedes Benz Arena, che da quando ha aperto i battenti è stata di notevole importanza per il Basket europeo. La prima volta, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tornano aledinella stagione 2021-. Si disputerà ancora in terra tedesca, il 27 e il 29 maggio dell’anno venturo, la manifestazione che concluderà il percorso della massima competizione europea per club vinta neanche due mesi fa dall’Anadolu Efes. Già nel 2016, in occasione dell’evento che aveva premiato il CSKA Mosca contro il Fenerbahce nel quale allora militava Gigi Datome, l’evento si era tenuto nella capitale tedesca e alla Mercedes Benz Arena, che da quando ha aperto i battenti è stata di notevole importanza per ileuropeo. La prima volta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Final Basket Altopascio, confermato lo sponsor anche per la C Silver Stefano Bertozzi sarà al fianco del nuovo Basket Altopascio come sponsor e partner pubblicitario fino al 31 dicembre. "Agente di commercio nel ... sulle tribune del PalaCoverciano di Firenze, alle final ...

Nuovo Basket Aquilano, Simone Stirpe è il nuovo coach ... prima nel Teramo Basket (anche come assistente di coach Capobianco in Serie A nella squadra che affrontò Play - off, Final Eight di Coppa Italia ed Eurocup), poi come capo allenatore in Serie C con ...

Basket serie D Appiano sabato sfiderà Abbiategrasso in semifinale sul neutro di Gussago Prima Como Basket: le Final Four di Eurolega si terranno a Berlino nel 2022 Tornano a Berlino le Final Four di Eurolega nella stagione 2021-2022 ... che da quando ha aperto i battenti è stata di notevole importanza per il basket europeo. La prima volta, però, fu nel 2009: ...

LegaBasket, il valore dei marchi dei club associati supera i 23 milioni di euro Il dato emerge da uno studio effettuato da StageUp e Fi.Bo con la metodologia dei “multipli di mercato”. Il valore è pari al 21% del fatturato del sistema Serie A ...

