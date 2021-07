Basket, Champions League: Treviso trova London Lions, Sassari contro Tenerife (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le italiane qualificate (Sassari, Brindisi e Treviso) alla prossima Basketball Chaampions League hanno scoperto le prossime avversarie a margine del sorteggio di Ginevra. La De’Longhi Treviso scenderà in campo già dal 13 settembre per disputare i quarti di finale della fase di qualificazione contro gli inglesi del London Lions. In caso di successo, i veneti dovranno affrontare i danesi del Bakken Bears. La stagione regolare inizierà il 4 ottobre. La Dinamo Banco di Sardegna Sassari è stata sorteggiata nel girone A con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le italiane qualificate (, Brindisi e) alla prossimaball Chaampionshanno scoperto le prossime avversarie a margine del sorteggio di Ginevra. La De’Longhiscenderà in campo già dal 13 settembre per disputare i quarti di finale della fase di qualificazionegli inglesi del. In caso di successo, i veneti dovranno affrontare i danesi del Bakken Bears. La stagione regolare inizierà il 4 ottobre. La Dinamo Banco di Sardegnaè stata sorteggiata nel girone A con ...

