“Base d’asta troppo alta”, Ferretti e Sanlorenzo pensano al ritiro su Perini Navi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ferretti Group e Sanlorenzo giudicano la Base d’asta per rilevare Perini Navi “troppo elevata e non giustificata dal valore reale degli asset”. La cifra di partenza è stata fissata dal curatore fallimentare a 62,5 milioni di euro. Le due compagnie avevano costituito una NewCo in joint venture paritetica, di nome Restart, con l’obiettivo di entrare in Perini Navi. “Pur estremamente interessati alla acquisizione di Perini Navi e alla realizzazione di un importante piano di rilancio – si legge in una nota – ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 7 luglio 2021)Group egiudicano laper rilevareelevata e non giustificata dal valore reale degli asset”. La cifra di partenza è stata fissata dal curatore fallimentare a 62,5 milioni di euro. Le due compagnie avevano costituito una NewCo in joint venture paritetica, di nome Restart, con l’obiettivo di entrare in. “Pur estremamente interessati alla acquisizione die alla realizzazione di un importante piano di rilancio – si legge in una nota – ...

