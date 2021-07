Bari, il sindaco campione d’Italia si commuove per la nazionale di calcio e bacia la bandiera Per la qualificazione alla finale del campionato europeo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Giornata del bacio ieri. Ed a pochi minuti dalla fine della giornata, il sindaco Antonio Decaro ha baciato la bandiera tricolore. Commosso. Per cosa? Per l’Italia qualificata alla finale degli europei di calcio. Il sindaco di Bari, il più amato d’Italia secondo un recentissimo sondaggio, ha fatto in casa ciò che milioni di italiani, nella notte, hanno fatto all’aperto. Hanno festeggiato. In attesa di scoprire stasera chi, fra Danimarca ed Inghilterra, contenderà all’Italia il titolo d’Europa nella finale ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 7 luglio 2021) Giornata del bacio ieri. Ed a pochi minuti dfine della giornata, ilAntonio Decaro hato latricolore. Commosso. Per cosa? Per l’Italia qualificatadegli europei di. Ildi, il più amatosecondo un recentissimo sondaggio, ha fatto in casa ciò che milioni di italiani, nella notte, hanno fatto all’aperto. Hanno festeggiato. In attesa di scoprire stasera chi, fra Danimarca ed Inghilterra, contenderà all’Italia il titolo d’Europa nella...

