Banca Sistema | volumi del Factoring superano gli 1 | 6 miliardi al 30 giugno

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) –, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e specializzata nell’acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha comunicato di aver raggiunto gli 1,652di euro di crediti acquistati al 302021, crescendo in termini dinel settore deldel 18% nel secondo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Il trend di crescita, sottolinea la società in una nota, conferma le linee del piano strategico del gruppo che prevede un target diannui delal 2023 ...

(Teleborsa) - Banca Sistema, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha comunicato di aver raggiunto gli ...