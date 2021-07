Balotelli, ora è ufficiale: ha firmato con l’Adana Demispor (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mario Balotelli approda ufficialmente nella Super Lig turca: firmato un contratto triennale con l’Adana Demispor Dopo l’ultima, non fortuna, esperienza in Serie B con il Monza, Mario Balotelli punta al rilancio in Turchia: ufficiale le firma del contratto con l’Adana Demispor. Come si legge sul sito del club turco, l’ex attaccante di Inter e Milan ha firmato un accordo triennale. Alto l’entusiasmo per la squadra di Adana, che ha definito questo come il trasferimento più importante della loro storia. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Marioapproda ufficialmente nella Super Lig turca:un contratto triennale conDopo l’ultima, non fortuna, esperienza in Serie B con il Monza, Mariopunta al rilancio in Turchia:le firma del contratto con. Come si legge sul sito del club turco, l’ex attaccante di Inter e Milan haun accordo triennale. Alto l’entusiasmo per la squadra di Adana, che ha definito questo come il trasferimento più importante della loro storia. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

jobwithinternet : RT @liukRM: Caro @FinallyMario #Balotelli, non è che se uno dichiara di ritenerti un giocatore da sempre sopravvalutato vuol dire che ti od… - liukRM : Caro @FinallyMario #Balotelli, non è che se uno dichiara di ritenerti un giocatore da sempre sopravvalutato vuol di… - MAXITALY_69 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO ADANA DEMIRSPOR, UFFICIALE L'ARRIVO DI BALOTELLI L'attaccante ha firmato per 3 anni col club turco #SkyCalc… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ADANA DEMIRSPOR, UFFICIALE L'ARRIVO DI BALOTELLI L'attaccante ha firmato per 3 anni col club turc… - gnomini : RT @MarcoBovicelli: Ora è anche ufficiale: contratto (firmato) di 3 anni per @FinallyMario #Balotelli @DiMarzio @SkySport #calciomercato ?? -