Baila come il Papu: Gomez dà spettacolo dopo Argentina-Colombia – VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Argentina batte ai rigori la Colombia ed affronterà il Brasile in finale di Copa America: Papu Gomez balla negli spogliatoi – VIDEO L’Argentina si guadagna la finale della Copa America battendo ai rigori la Colombia: ora attesa per la finale contro il Brasile nella sfida epica per il calcio sudamericano con Messi e Neymar a giocarsi il trofeo. La gioia negli spogliatoi dell’Argentina ha soprattutto il nome del Papu Gomez: l’ex Atalanta si esibisce in un divertente balletto dopo la conquista della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’batte ai rigori laed affronterà il Brasile in finale di Copa America:balla negli spogliatoi –L’si guadagna la finale della Copa America battendo ai rigori la: ora attesa per la finale contro il Brasile nella sfida epica per il calcio sudamericano con Messi e Neymar a giocarsi il trofeo. La gioia negli spogliatoi dell’ha soprattutto il nome del: l’ex Atalanta si esibisce in un divertente ballettola conquista della ...

