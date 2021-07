Avellino, spari in strada dopo la vittoria dell’Italia: due feriti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia, ad Avellino sono esplosi diversi colpi di arma da fuoco: feriti padre e figlio. I festeggiamenti nell’Avellinese (Via Screenshot YouTube)I festeggiamenti per la vittoria dell’Italia hanno rischiato di finire in tragedia ad Avellino. Infatti mentre tutti festeggiavano in piazza tra auto e motorini che sfoggiavano il tricolore, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. A farne le spese sono un padre insieme al figlio, raggiunti adi colpi esplosi da un malvivente. Le forze dell’ordine subito si sono messe a lavoro ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 7 luglio 2021) Durante i festeggiamenti per la, adsono esplosi diversi colpi di arma da fuoco:padre e figlio. I festeggiamenti nell’Avellinese (Via Screenshot YouTube)I festeggiamenti per lahanno rischiato di finire in tragedia ad. Infatti mentre tutti festeggiavano in piazza tra auto e motorini che sfoggiavano il tricolore, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. A farne le spese sono un padre insieme al figlio, raggiunti adi colpi esplosi da un malvivente. Le forze dell’ordine subito si sono messe a lavoro ...

