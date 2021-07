Avellino, spari durante i festeggiamenti post Italia-Spagna: tre feriti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Cronaca di Avellino: tre persone sono rimaste ferite (per fortuna in maniera lieve) a causa di colpi di pistola esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sulla Spagna. Indagine dei Carabinieri. Paura stanotte ad Avellino, dove tre persone sono rimaste ferite a causa di colpi di pistola esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Cronaca di: tre persone sono rimaste ferite (per fortuna in maniera lieve) a causa di colpi di pistola esplosiper la vittoria dell’sulla. Indagine dei Carabinieri. Paura stanotte ad, dove tre persone sono rimaste ferite a causa di colpi di pistola esplosiper la vittoria dell’

