Avellino | colpi d’arma da fuoco durante festa per Italia | feriti padre e figlio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Colpo di arma daesplosi in pieno centro adi festeggiamenti per la vittoria dell’e a farne le spese due persone,. L’episodio è accaduto la notte scorsa e i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. L’episodio si è registrato in Vialeall’altezza dell’ingresso della Scuola Media “Solimene”. Seidi pistola contro una Alfa Romeo grigio metallizzato. Due proiettili hanno feritoche ...

AGI - Colpi di arma da fuoco esplosi ad Avellino durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia e a farne le spese due persone, padre e figlio. È accaduto la notte scorsa e i contorni della ...Avellino, sei proiettili contro una berlina: padre e figlio in ospedale. Spari per festeggiare o agguato? Avellino, 7 luglio 2021 - Colpi di arma da fuoco esplosi ad Avellino durante i festeggiamenti ...