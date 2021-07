Audi Q4 Sportback e-tron - Aperti gli ordini della Suv-coupé elettrica (Di mercoledì 7 luglio 2021) L' trong>Audi trong> introduce in Italia la Q4 trong>Sportback trong> e-tron, che va ad affiancare la già disponibile Q4 e-tron. La Suv-coupé elettrica arriverà nelle concessionarie a settembre, con prezzi a partire da 47.750 euro, ai quali è possibile sottrarre fino a 10 mila euro di ecoincentivi statali in caso di rottamazione. La Casa tedesca, inoltre, ha studiato diverse formule di noleggio dedicate, che includono anche la manutenzione, la wallbox da 22 kW di Enel X e l'accesso all' trong>Audi trong> ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'trong> introduce in Italia la Q4trong> e-, che va ad affiancare la già disponibile Q4 e-. La Suv-arriverà nelle concessionarie a settembre, con prezzi a partire da 47.750 euro, ai quali è possibile sottrarre fino a 10 mila euro di ecoincentivi statali in caso di rottamazione. La Casa tedesca, inoltre, ha studiato diverse formule di noleggio dedicate, che includono anche la manutenzione, la wallbox da 22 kW di Enel X e l'accesso all'trong> ...

Il listino completo dell'Audi Q4 Sportback e - tron 35 e - tron: 47.750 euro 35 e - tron Evo: 49.850 euro 35 e - tron Business: 51.950 euro 35 e - tron Business Advanced: 53.450 euro 35 e - tron S ...

Audi Q4 Sportback e - tron, al via gli ordini in Italia. Prezzi da 47.750 euro Audi ha dato il via alla possibilità di ordinare in Italia anche la versione Sportback del suo nuovo SUV elettrico Q4 e - tron . Questo modello si distingue per le linee da coupé con il profilo del ...

Nuova Audi A3 Sportback: perché conviene la promozione di giugno 2021 La Gazzetta dello Sport Audi Q4 Sportback e-tron La vettura è proposta in due versioni da 170 e 299 CV, con batterie rispettivamente da 55 e 82 kWh, e cinque allestimenti ...

Audi Q4 Sportback e-tron, al via gli ordini in Italia. Prezzi da 47.750 euro Audi ha dato il via alla possibilità di ordinare in Italia anche la versione Sportback del suo nuovo SUV elettrico Q4 e-tron. Questo modello si distingue per le linee da coupé con il profilo del tetto ...

Il listino completo dell'Q4e - tron 35 e - tron: 47.750 euro 35 e - tron Evo: 49.850 euro 35 e - tron Business: 51.950 euro 35 e - tron Business Advanced: 53.450 euro 35 e - tron S ...