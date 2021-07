Audi Q4 Sportback e-tron | al via gli ordini in Italia Prezzi da 47 750 euroHDblog it

Advertising

Corriere del Ticino

ha dato il via alla possibilità di ordinare in Italia anche la versionedel suo nuovo SUV elettrico Q4 e - tron . Questo modello si distingue per le linee da coupé con il profilo del ...Insieme alla versione coupéQ4e - tron, è proposta sul mercato in tre versioni, la entry level "35" con trazione posteriore, 125 kW di potenza e batteria da 55 kWh (in questo caso l'...Audi ha dato il via alla possibilità di ordinare in Italia anche la versione Sportback del suo nuovo SUV elettrico Q4 e-tron. Questo modello si distingue per le linee da coupé con il profilo del tetto ...Insieme alla versione coupé Audi Q4 Sportback e-tron, è proposta sul mercato in tre versioni, la entry level “35” con trazione posteriore, 125 kW di potenza e batteria da 55 kWh (in questo ...