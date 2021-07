Atletica, a Tallin al via gli Europei Under 23: 37 azzurri presenti nella prima giornata (Di mercoledì 7 luglio 2021) nella giornata di domani, giovedì 8 luglio, prenderanno il via a Tallin i Campionati Europei Under 23 che termineranno domenica. Il primo giorno di gare vedrà protagonisti ben 37 azzurri, quasi la metà del team che conta 81 atleti in totale. nella sessione mattutina in 23 sono annunciati al debutto, poi altri 14 nel pomeriggio. Tra i più attesi ci sono il quattrocentista Edoardo Scotti che affronterà il primo round dalle 9.40 in Italia, mentre al femminile le sprinter Vittoria Fontana e Zaynab Dosso nelle batterie dei 100 metri dalle 11.00. In campo anche Anna Polinari nei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021)di domani, giovedì 8 luglio, prenderanno il via ai Campionati23 che termineranno domenica. Il primo giorno di gare vedrà protagonisti ben 37, quasi la metà del team che conta 81 atleti in totale.sessione mattutina in 23 sono annunciati al debutto, poi altri 14 nel pomeriggio. Tra i più attesi ci sono il quattrocentista Edoardo Scotti che affronterà il primo round dalle 9.40 in Italia, mentre al femminile le sprinter Vittoria Fontana e Zaynab Dosso nelle batterie dei 100 metri dalle 11.00. In campo anche Anna Polinari nei ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica, a Tallin al via gli #Europei Under 23: 37 azzurri presenti nella prima giornata - FidalPiemonte : #atletica #EuropeiU23 #Tallin2021 Domani al via in Estonia la rassegna continentale u23. Il programma dei piemontes… - AndriaLiveIt : #Andria Europei di Atletica, Selvarolo sbarca a Tallin: domani pomeriggio la 10.000m - MarathonWorld1 : Europei Atletica Under 23: calendario, orari e diretta - FidalPiemonte : #atletica #EuropeiU20 Dieci piemontesi convocati in azzurro a Tallin: campionati in programma dal 15 al 18 luglio… -