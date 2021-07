Advertising

ItaliaViva : Dal 1 Luglio 2 milioni di famiglie riceveranno per la prima volta un sostegno economico per i figli. È il primo pas… - TeresaBellanova : Da oggi, grazie all'impegno di @ItaliaViva e della Ministra @elenabonetti, parte ufficialmente l'Assegno Unico e Un… - Mov5Stelle : L’assegno unico e universale è un traguardo importante, tassello fondamentale del progetto di riforma del welfare f… - orizzontescuola : Assegno unico figli: già 150mila domande, se ne prevedono un milione e mezzo - Agenparl : ASSEGNO UNICO: MALAN (FI), BEL TITOLO MA CHE VA RIEMPITO DI SOSTANZA - -

Ultime Notizie dalla rete : Assegno unico

16.03 Inps: 150.000 domande"Ad oggi abbiamo circa 150.000 domande, ma la scadenza per il primo mese di luglio finisce il 30 settembre". Così il presidente dell'Inps, Tridico,a Rai Radio Uno circa le domande di ...Il riferimento è al nuovo decreto legge con cui è stato introdotto l'2021. Da luglio a dicembre i lavoratori autonomi, quindi, ma anche i disoccupati, potranno usufruire del sostegno ...16.03 Inps: 150.000 domande assegno unico "Ad oggi abbiamo circa 150.000 domande, ma la scadenza per il primo mese di luglio finisce il 30 settembre". Così il presidente dell'Inps, Tridico,a Rai Radio ...Assegno unico 2021 fino a 217 euro a Ragusa anche per i lavoratori autonomi. Confcommercio provinciale Ragusa chiarisce come muoversi ...