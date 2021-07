(Di mercoledì 7 luglio 2021) Situazione completamente fuori controllo a. Salgono a sei gliregistrati in rapida successione adalla notte. Dopo il barcone con 420 migranti, intercettato intorno alle 2; e lo sbarco autonomo di sette migranti, i militari della Guardia di finanza, hanno intercettato un altro barchino con 13 tunisini dopo le 13 di oggi. L”ultimo in ordine di tempo. Attualmente sono in 800 nell’hot spot dell’isola, tra maxie piccoli approdi autonomi.fuori controllo Precedentemente una carretta del mare con 12 uomini provenienti dalla Tunisia ha ...

Advertising

SecolodItalia1 : Assalto a Lampedusa, sei sbarchi in poche ore. E la Ocean Viking preme. Meloni: “Non siamo servi”… - piergiuseppe36 : Assalto a Lampedusa. E la Ue richiama all'accoglienza - Ultron65 : RT @DiplomaziaTW: Assalto a Lampedusa. E la Ue richiama all'accoglienza - DiplomaziaTW : Assalto a Lampedusa. E la Ue richiama all'accoglienza - CriminImmigratl : RT @VoxNewsInfo2: : ASSALTO AFROISLAMICO ALL’ITALIA: LO SBARCO DEI 1.000 INVASORI A LAMPEDUSA – VID -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Lampedusa

ilGiornale.it

Situazione completamente fuori controllo a, dove nelle ultime ore gli sbarchi di stranieri si sono succeduti senza sosta: in 800 nell'hotspot dell'isola. Stando alle ultime notizie, fra le 2 e le 4 del mattino ben 420 ...Appassionati di cinema, ma non solo, hanno preso d'ieri sera " sabato 3 luglio, ndr " il Campo Base del "Nuovi Mondi" Festival per l'arrivo a ... il "medico dei migranti" di, Pietro ...Non si arrestano gli sbarchi sulle coste dell'isola: nella notte ben 6 approdi, in 800 nell'hotspot. Ma la Ue ammonisce: "Doveri su Ocean Viking dipendono posizione nave" ...Altri 49 migranti, con due diversi barchini, sono giunti a Lampedusa. Salgono a 6 gli sbarchi registratisi nel giro di poche ore, con un totale di 601 persone. Nel primo barchino soccorso c’erano 12 ...