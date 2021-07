Ascolti tv: La gara degli Europei sbanca la serata televisiva, l’Italia fa il 67,7% di share (Di mercoledì 7 luglio 2021) La serata televisiva del 6 luglio è stata stravinta dalla gara tra Italia e Spagna di Euro 2020. Un match lunghissimo che ha portato le due squadre e giocarsela ai rigori. I dati ufficiali riportano che la semifinale, trasmessa come di consueto su Rai 1, ha ha conquistato 17.414.000 di spettatori pari al 67.5% di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladel 6 luglio è stata stravinta dallatra Italia e Spagna di Euro 2020. Un match lunghissimo che ha portato le due squadre e giocarsela ai rigori. I dati ufficiali riportano che la semifinale, trasmessa come di consueto su Rai 1, ha ha conquistato 17.414.000 di spettatori pari al 67.5% di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ivocamic : RT @ettoreandenna: @ivocamic @gentilivero @StaseraItalia Chiacchiere, parole in liberta'.Sta finendo la pacchia e le comparsate tv si fanno… - ettoreandenna : @ivocamic @gentilivero @StaseraItalia Chiacchiere, parole in liberta'.Sta finendo la pacchia e le comparsate tv si… - tv_ascolti : RT @Vivo_Azzurro: SIAMO IN SEMIFINALE!!! ???? ???????? #BelgioItalia 1??-2?? ?? #Barella 31’, #Insigne 44’, #Lukaku 45’ + 2 (R) ?? Gli #Azzurri… - Nutria49972539 : @francescoromioo Con tutto rispetto ai Maneskin, che io adoro per altro, i one direction sono inattivi da ben sei a… -