Ascolti tv 6 luglio digital e pay | Caressa + Bergomi vuol dire fiducia e record di permanenza Solo Rai Premium non si nanizza Bisciglia batte Montrucchio

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV | Martedì 6 luglio 2021 Carramba che Italia: su Rai1 17,4 milioni – 67.5% (rigori al 72.6%) - emabrue : Ascolti tv 6 luglio digital e pay: Caressa + Bergomi vuol dire fiducia (e record di permanenza). Solo Rai Premium n… - marixdmt00 : RT @Gi01992: Ascolti del 6 luglio di questi anni di soap turche. 2016 #CherrySeason - 2.374.000 19.37%. 2017 #CherrySeason - 2.208.000 1… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 6 luglio: consenso Nazionale, 17,4 mln e 67,5% su Rai1 e 2,4 mln e 9,4% su Sky, per la vittoria ai rigor… - cristwitteira : RT @Gi01992: Ascolti del 6 luglio di questi anni di soap turche. 2016 #CherrySeason - 2.374.000 19.37%. 2017 #CherrySeason - 2.208.000 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

Festival del mondo antico di Rimini , previsto per venerdì 9alle ore 21.30 saranno Lia Celi ... per Galiano il segreto di un buon insegnante è: 'Non ti ascoltano, se tu per primo non li'...Matteo Salvini è l'ospite d'onore de L'Aria che tira Estate, nella puntata di mercoledì 7. Il talk show mattutino sotto la conduzione di Francesco Magnani , in onda su La 7, ospita il ......Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Roma.Vep/Int9 (askanews) – “Abbiamo provato fino alla fine a riportare sulla strada ...Il 7 e il 12 luglio 2021 Gogmagog Teatro propone "PoetiCar" nei Quartieri ... come se la parola detta lasciasse una traccia concreta per chi ha ascoltato, un piccolo regalo, un invito alla lettura, al ...