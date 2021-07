Artmarket.com: Artprice osserva l'esplosione dell'arte contemporanea e del movimento "Hi-Lite" nel sud-est asiatico (Di mercoledì 7 luglio 2021) - PARIGI, 7 luglio 2021 /PRNewswire/



Il mercato delle aste d'arte di Hong Kong si appresta a registrare il miglior primo semestre della sua storia. Secondo i nostri dati, da inizio anno la città ha generato il15% del fatturato d'asta di tutto il comparto dell'arte. Questa crescita è particolarmente sorprendente in quanto basata in grandissima parte sulle vendite di opere d'arte contemporanea e persino ultra-contemporanea. Inoltre, il modello di Hong Kong si sta esportando in altri paesi dell'area, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) - PARIGI, 7 luglio 2021 /PRNewswire/Il mercatoe aste d'di Hong Kong si appresta a registrare il miglior primo semestrea sua storia. Secondo i nostri dati, da inizio anno la città ha generato il15% del fatturato d'asta di tutto il comparto. Questa crescita è particolarmente sorprendente in quanto basata in grandissima psulle vendite di opere d'e persino ultra-. Inoltre, il moo di Hong Kong si sta esportando in altri paesi'area, come ...

Advertising

VanchieriArtist : ' Le Cassate del Cassaro ' - VanchieriArtist : ' Le Cassate del Cassaro ' - VanchieriArtist : Senza titolo - artpricedotcom : Artwork for sale on #ARTPRICE #ArtMarket Eugenio CARMI - Senza titolo - artmarketdotcom : Artwork for sale on #ARTPRICE #ArtMarket Eugenio CARMI - Senza titolo -