Artigianato artistico locale, Iovino: “A breve accordi e tavoli istituzionali in Penisola Sorrentina” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ necessario sostenere l’Artigianato artistico locale attraverso misure di valorizzazione e rilancio, anche cercando di superare alcune criticità, infaustamente accentuate dall’emergenza sanitaria che in tutti questi mesi ha messo in ginocchio l’economia in tutto il mondo”. E’ stata una visita breve ma ricca di importanti spunti, quella del consigliere regionale di Italia Viva Francesco Iovino in Penisola Sorrentina. “Sono entrato in contatto con delle piccole realtà straordinariamente belle – ha spiegato ancora il vicepresidente della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ necessario sostenere l’attraverso misure di valorizzazione e rilancio, anche cercando di superare alcune criticità, infaustamente accentuate dall’emergenza sanitaria che in tutti questi mesi ha messo in ginocchio l’economia in tutto il mondo”. E’ stata una visitama ricca di importanti spunti, quella del consigliere regionale di Italia Viva Francescoin. “Sono entrato in contatto con delle piccole realtà straordinariamente belle – ha spiegato ancora il vicepresidente della ...

