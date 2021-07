Arrivato l'esame istologico. E il Papa twitta dal Gemelli (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'esame istologico definitivo ha confermato la “stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante". Il Papa ha ringraziato tutti per i messaggi d’affetto ricevuti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'definitivo ha confermato la “stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante". Ilha ringraziato tutti per i messaggi d’affetto ricevuti

