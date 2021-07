Advertising

MutiCarla : RT @LiveSicilia: Il crac del villaggio turistico: arrestati due imprenditori - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Arrestati due imprenditori a Palermo accusati di bancarotta fraudolenta #palermo - siracusaoggi : (Villaggio incompiuto a Portopalo, arrestati due imprenditori: bancarotta fraudolenta) - - live_palermo : VIDEO| Bancarotta e opere incompiute, arrestati due imprenditori - LiveSicilia : Il crac del villaggio turistico: arrestati due imprenditori -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestati due

Questo vuol dire che padre e madre della ragazza scomparsa a Novellara (Reggio Emilia) possono essereovunque. Dopo la scomparsa della figlia, isono fuggiti in Pakistan . Purtroppo, si ...commentaimprenditori immobiliari accusati di bancarotta fraudolenta sono statidai finanzieri del comando provinciale di Palermo. Il provvedimento è scattato nei confronti di Simone Mazzanti, di ...Per l’incompiuto villaggio turistico che sarebbe dovuto sorgere a Portopalo, la Guardia di Finanza di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Firenze, Prato e Viareggio, ha arrestato Simone ...Si continua a cercare il corpo di Saman, anche con squadre specializzate in arrivo dall'estero. Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, sono stati inseriti dal Ministero della Giustizia nella banca dati dell'I ...