Armi ad Arabia ed Emirati, il governo toglie la clausola che ne vieta l'uso per la guerra in Yemen: ma rimane lo stop a bombe e missili (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un allentamento delle restrizioni che una parte della stampa italiana ha interpretato come un tentativo di resuscitare vecchie o nuove autorizzazioni, tutt'oggi revocate o sospese, per l'esportazione di missili o bombe d'aereo verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Ma la decisione del governo italiano, attraverso la Uama (l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), di togliere la clausola end-user certificate rafforzata sulla vendita di Armi verso i due Paesi del Golfo non creerà alcuno spiraglio per la ripresa dell'export di ...

