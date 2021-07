Armani Haute couture | l’impero delle luci sfila a Parigi

(Di giovedì 8 luglio 2021) Life&People.it Giorgionell’ambasciata italiana acon la sua collezioneautunno inverno 2021/22. Tessuti luminosi, brillanti e trasparenti il fil rouge della collezione, che lo stilista spiega come la reazione luminosa al buio che abbiamo attraversato. “Shine” è lata illumina la capitale francese grazie ad una palette di colori unica. Il Re della Moda ci stupisce ancora con una collezione che fluttua tra il reale e l’immaginario, definita quasi liquida per la sua essenza effimera e impalpabile. Con un’eleganza senza tempo e confini, tipica ...

Nel frattempo, Roma si lancia con "AltaRoma" mentre - in contemporanea alla sfilata diCouture di Giorgioa Parigi - vi è stata la conferenza stampa di presentazione di TaoModa Week: ...Dior celebra la confezione,la luce, Balenciaga la costruzione. Best LookCouture AI 21/22 guarda le fotoCouture 2021, le sfilate della Paris Fashion Week GiorgioPrivé, ...Zuhair Murad Haute Couture Autunno/Inverno 21-22 guarda ... Autunno/Inverno 2021-22 guarda 233 • di Donna Fanpage Giorgio Armani Privé Haute Couture Fall/Winter 2021-22 guarda 434 • di ...Due grandi classici hanno dominato il red carpet della seconda serata del 74° Festival di Cannes: il bianco e il nero. Scelti in total look o abbinati insieme, gli estremi cromatici opposti hanno cara ...