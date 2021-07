Argentina-Brasile in tv: data, orario e streaming finale Copa America 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) La finale di Copa America 2021 sarà tra Argentina e Brasile. Tra Messi e Neymar. Tra Scaloni e Tite. Come non accadeva dal 2007, quando Julio Baptista diede il via ad un clamoroso 3-0 oltre ogni pronostico dei verdeoro. Sarà la grande occasione per Messi per alzare finalmente il primo trofeo con la sua Nazionale. E per Neymar sarà la possibilità di sollevare la Copa America, dopo il forfait nell’edizione vinta del 2019. La finale è in programma alle 02:00 della notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio. Potrete seguirla in diretta tv su Sky ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladisarà tra. Tra Messi e Neymar. Tra Scaloni e Tite. Come non accadeva dal 2007, quando Julio Baptista diede il via ad un clamoroso 3-0 oltre ogni pronostico dei verdeoro. Sarà la grande occasione per Messi per alzare finalmente il primo trofeo con la sua Nazionale. E per Neymar sarà la possibilità di sollevare la, dopo il forfait nell’edizione vinta del 2019. Laè in programma alle 02:00 della notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio. Potrete seguirla in diretta tv su Sky ...

