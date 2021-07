Ansia nel mondo del golf: la figlia di Jane Park ricoverata in terapia intensiva (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il mondo del gol è in Ansia per le condizioni di Grace, figlia di Jane Park, 34enne americana che gioca sul LPGA Tour. La figlia è ricoverata in terapia intensiva dopo convulsioni e gonfiore al cervello. “Pregate per lei, abbiamo bisogno del vostro sostegno“, l’appello disperato di Jane Park. Per mostrare supporto alla statunitense e alla sua famiglia, le giocatrici del LPGA Tour indosseranno nastri rosa questa settimana al Marathon LPGA Classic, in programma da domani a domenica nell’Ohio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildel gol è inper le condizioni di Grace,di, 34enne americana che gioca sul LPGA Tour. Laindopo convulsioni e gonfiore al cervello. “Pregate per lei, abbiamo bisogno del vostro sostegno“, l’appello disperato di. Per mostrare supporto alla statunitense e alla sua famiglia, le giocatrici del LPGA Tour indosseranno nastri rosa questa settimana al Marathon LPGA Classic, in programma da domani a domenica nell’Ohio. SportFace.

