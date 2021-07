Anita, affetta da Sma: "Su volo Ryanair danneggiata la mia carrozzina: come avermi tagliato le gambe" (Di mercoledì 7 luglio 2021) La sua carrozzina è stata danneggiata durante un volo Ryanair Bari-Cagliari diventando “completamente inutilizzabile” e ora Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma, è bloccata senza possibilità di muoversi. “Le carrozzine non sono oggetti. È come se da ieri improvvisamente mi avessero tagliato le gambe e le braccia, senza avvertirmi, senza anestesia. È un dolore e una violazione dei propri diritti e del proprio corpo inimmaginabile”, scrive Pallara su Facebook, raccontando quello che definisce “il peggior incubo”. Anita Pallara è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) La suaè statadurante unBari-Cagliari diventando “completamente inutilizzabile” e oraPallara, presidente di Famiglie Sma, è bloccata senza possibilità di muoversi. “Le carrozzine non sono oggetti. Èse da ieri improvvisamente mi avesserolee le braccia, senza avvertirmi, senza anestesia. È un dolore e una violazione dei propri diritti e del proprio corpo inimmaginabile”, scrive Pallara su Facebook, raccontando quello che definisce “il peggior incubo”.Pallara è ...

Advertising

repubblica : 'Sul volo Ryanair hanno distrutto la mia carrozzina, è come avermi tagliato le gambe': la denuncia di Anita, affett… - andreastoolbox : 'Sul volo Ryanair hanno distrutto la mia carrozzina, è come avermi tagliato le gambe': la denuncia di Anita, affett… - Sibilla_prof : RT @repubblica: 'Sul volo Ryanair hanno distrutto la mia carrozzina, è come avermi tagliato le gambe': la denuncia di Anita, affetta da Sma… - Telebari : Volo Bari-Cagliari, distrutta carrozzina elettrica di 32enne affetta da SMA2. Anita: “Come avermi tagliato le gambe… - annannarella62 : RT @rep_bari: 'Sul volo Ryanair hanno distrutto la mia carrozzina, è come avermi tagliato le gambe': la denuncia di Anita, affetta da Sma [… -